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Сегодня стало известно о печальном событии – этот мир покинул
последний глава советского Минобороны Евгений Шапошников. Об этом пишут
СМИ.
Как сообщает издание "Слово и дело", маршал авиации скончался из-за вируса – по некоторым данным, жизнь видного государственного деятеля унес COVID-19.
Официально эта информация пока не подтверждена. Источники издания сообщают, что советский министр был госпитализирован и подключен к ИВЛ. Однако медикам не удалось спасти жизнь Евгения Ивановича.
Маршал появился на свет в Ростовской области в 1942 году. В конце 1980-х был назначен командующим ВВС Группы советских войск в Германии, а в 1991 возглавил Минобороны Советского Союза.
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