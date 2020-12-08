Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни

Сегодня стало известно о печальном событии – этот мир покинул последний глава советского Минобороны Евгений Шапошников. Об этом пишут СМИ.



Как сообщает издание "Слово и дело", маршал авиации скончался из-за вируса – по некоторым данным, жизнь видного государственного деятеля унес COVID-19.

Официально эта информация пока не подтверждена. Источники издания сообщают, что советский министр был госпитализирован и подключен к ИВЛ. Однако медикам не удалось спасти жизнь Евгения Ивановича.

Маршал появился на свет в Ростовской области в 1942 году. В конце 1980-х был назначен командующим ВВС Группы советских войск в Германии, а в 1991 возглавил Минобороны Советского Союза.