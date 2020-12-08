Новогодние украшения своими руками: простые поделки из ниток и бумаги

Новогодние украшения своими руками: простые поделки из ниток и бумаги
Фото: Martin Poole/moodboard/www.globallookpress.com
Подготовку к празднику можно превратить в творческий процесс

Предновогодний период – отличное время для того, чтобы развить творческие способности детей. Вместе с ними можно подготовить самодельные украшения, которые будут отлично смотреться на стенах дома и праздничной елке.

Новогодние сувениры из ниток

Нитки – отличный материал для домашних поделок. Из них можно сделать памятные подарки родным и близким. Дети с удовольствием примут участие в создании настенного панно или ажурной объемной елки.

Для того чтобы сделать праздничное дерево из ниток, нужно взять лист бумаги, свернуть его в виде конуса (как кулек для семечек) и выровнять края. После этого конус нужно обернуть пищевой пленкой.

Теперь зеленые нитки смазать клеем ПВА и намотать вокруг бумажного конуса. Когда клей подсохнет, конус вместе с пленкой нужно удалить, а получившуюся елку украсить бусинками или стразами.

Также с помощью ниток можно сделать необычное панно на стену. Для этого подойдет пластиковая крышка из-под майонеза. В центре крышки вырезаем треугольник (место для будущей елки), затем по контуру треугольника с двух сторон делаем отверстия, в которые будем продевать толстую зеленую нитку (наподобие отверстий для шнурков в кроссовках).

Теперь начинаем "зашнуровывать" нашу елку. Потом поделку виде праздничного дерева можно украсить звездочками или стразами.

Новогодние украшения из бумаги

Из красивой бумаги с необычным рисунком можно подготовить поздравительные открытки от ваших деток родственникам и друзьям. Сделать памятный презент очень просто.

Например, можно нарезать прямоугольники разного размера – от большего к меньшему (ярусы елки). Затем свернуть края бумажного прямоугольника, сделав из него треугольник со свободными краями. Теперь осталось собрать башню из таких треугольничков в виде елки и наклеить ее на другой лист бумаги – получится отличная открытка с новогодним деревом.

Еще из цветной бумаги можно сделать необычные новогодние свечи. Для этого нужно взять лист яркого цвета (например, красного). Сначала с одного края сгибаем лист примерно на 3 см. Затем продолжаем сгибать его так, чтобы в итоге получилась плотная многослойная полоска из бумаги шириной 3 см.

Затем из этой полоски собираем гармошку. В итоге получается пружинка, которая сыграет роль основы свечки. Сверху к ней нужно приклеить кусочек желтой бумаги, вырезанной в виде языка пламени (напоминает форму капли воды).

Такие нехитрые поделки прекрасно украсят квартиру перед главным праздником года.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом необычного праздничного салата для новогоднего стола.

Ольга ФЕДОРОВА

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