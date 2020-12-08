Аппараты в кабине летчиков зафиксировали лишь звуки двигателей лайнера

Независимый технический эксперт Юрий Антипов обнаружил очередное опровержение официальной версии международной следственной группы о том, что малайзийский "Боинг" в июле 2014 г. был сбит над Донбассом якобы ракетой ЗРК "Бук". Свои доводы он приводит на портале "НьюИнформ".

На этот раз Антипов проанализировал сигналы микрофонов, установленных в кабине пилотов MH17.

Все приборы в ходе полета лайнера фиксировали монотонный звук частотой 500 Гц от работы двигателей. И в момент инцидента частота звука, которую записали микрофоны, совсем не изменилась. Увеличилась лишь громкость звука двигателей. Между тем микрофоны не засекли шум от возможного взрыва "Бука".

Кроме того, эксперт считает, что на проходящем сейчас суде в Гааге адвокатам обвинения по делу о гибели MH17 нужно задать вопрос, каким образом огромный пассажирский самолет мог разлететься на три части от якобы попадания ракеты. По его словам, в данном случае есть резон обратиться к компании, которая производит "Боинги".

Напомним, в конце ноября стало известно, что голландский суд отказался рассматривать альтернативные версии крушения малайзийского лайнера. Соответствующий запрос подавала сторона защиты одного из фигурантов дела россиянина Олега Пулатова. Его адвокатам предложили просто доказать свою непричастность к гибели MH17.

