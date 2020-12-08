Инопланетяне уже давно обитают среди землян, уверен генерал

Инопланетяне смогли установить контакт с человечеством. Однако представители другой цивилизации просят не раскрывать себя. Такой информацией поделился экс-директор военно-космической программы Израиля и профессор Хаим Эшед.

По его словам, инопланетяне активно контактируют с США и Израилем. Свое присутствие они не хотят афишировать, поскольку опасаются паники землян. Для начала пришельцы хотят сделать нас более разумными и понимающими. Эшед также заявил, что существует специальное соглашение между правительством США и гостями из других миров, которое позволяет последним проводить эксперименты на Земле, сообщает The Jerusalem Post.

Также профессор рассказал о соглашении, которое подразумевает постройку секретной подземной базы на Марсе, на которой будут проходить встречи представителей разных стран.

Однажды Дональд Трамп был близок к тому, что раскрыть присутствие инопланетной расы на Земле, но пришельцам удалось это предотвратить.

Эшед решился раскрыть информацию о пришельцах, потому что считает, что сейчас мнение экспертов и академиков об инопланетной жизни изменилось.

"Если бы я сказал это пять лет назад, я был бы госпитализирован. Мне нечего терять. Я получил дипломы и награды", – подытожил профессор.

Ранее на Марсе обнаружили место крушения НЛО.