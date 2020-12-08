Раскрыта возможная причина загадочной болезни в Индии

Следы вредных веществ обнаружили в молоке

Мировое сообщество с опасением смотрит в сторону Индии, где случилась вспышка непонятного заболевания. Сегодня стало известно, что причиной странного недуга могло быть отравление свинцом и никелем.

Впрочем, официальная версия случившегося пока не озвучена. Однако сообщается, что в эпицентре заболевания эксперты обнаружили повышенное содержание свинца и никеля, следы которых найдены в питьевой воде и молоке, передает радио Sputnik.

Напомним, о страшном недуге стало известно 5 декабря. Индийцы поступали в больницы с признаками эпилепсии, обмороками, припадками и дрожью.

Ольга ФЕДОРОВА

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