Следы вредных веществ обнаружили в молоке

Мировое сообщество с опасением смотрит в сторону Индии, где случилась вспышка непонятного заболевания. Сегодня стало известно, что причиной странного недуга могло быть отравление свинцом и никелем.



Впрочем, официальная версия случившегося пока не озвучена. Однако сообщается, что в эпицентре заболевания эксперты обнаружили повышенное содержание свинца и никеля, следы которых найдены в питьевой воде и молоке, передает радио Sputnik.

Напомним, о страшном недуге стало известно 5 декабря. Индийцы поступали в больницы с признаками эпилепсии, обмороками, припадками и дрожью.