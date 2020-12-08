Серьезные изменения еще предстоит пережить

2020 для многих россиян выдался непростым. Однако человечеству еще предстоит столкнуться с непростыми испытаниями, которые произойдут в следующем году.

Если верить предсказанием Нострадамуса, в 2021 году люди столкнутся с мировым голодом. Эта проблема уже ярко проявилась, например, на африканском континенте, но из-за пандемии коронавируса может дать о себе знать и в других уголках мира.

Падение ВВП во многих странах также связано с еще одним предсказанием пророка – безработицей. Важно отметить, что с этой проблемы столкнутся не только развивающиеся, но и развитые страны. Вследствие этого число безработных, преступлений также продолжит расти.

Согласно записям Нострадамуса, территория, на которой сейчас расположена Калифорния, будет полностью разрушена в результате мощнейшего землятресения. Также в 2021 году ожидаются сильные солнечные бури и столкновение с астероидами.

Более того, алхимик предсказывал, что мусульмане смогут захватить Европу. Как мы можем видеть, многие европейские государства уже столкнулись с проблемой беженцев, пишет Infox.

Особого внимания заслуживают предсказания, связанные с появлением сверхчеловека, который спасет человечество от глобальных катастроф, и создание особой армии "чипованных солдат".

Ранее "Утро.ру" публиковало предсказание Ванги на 2021 год.