Пугающее предсказание Нострадамуса: чего ждать в 2021 году

Пугающее предсказание Нострадамуса: чего ждать в 2021 году
Фото: pixabay.com
Серьезные изменения еще предстоит пережить

2020 для многих россиян выдался непростым. Однако человечеству еще предстоит столкнуться с непростыми испытаниями, которые произойдут в следующем году. 

Если верить предсказанием Нострадамуса, в 2021 году люди столкнутся с мировым голодом. Эта проблема уже ярко проявилась, например, на африканском континенте, но из-за пандемии коронавируса может дать о себе знать и в других уголках мира. 

Падение ВВП во многих странах также связано с еще одним предсказанием пророка – безработицей. Важно отметить, что с этой проблемы столкнутся не только развивающиеся, но и развитые страны. Вследствие этого число безработных, преступлений также продолжит расти. 

Согласно записям Нострадамуса, территория, на которой сейчас расположена Калифорния, будет полностью разрушена в результате мощнейшего землятресения. Также в 2021 году ожидаются сильные солнечные бури и столкновение с астероидами. 

Более того, алхимик предсказывал, что мусульмане смогут захватить Европу. Как мы можем видеть, многие европейские государства уже столкнулись с проблемой беженцев, пишет Infox.  

Особого внимания заслуживают предсказания, связанные с появлением сверхчеловека, который спасет человечество от глобальных катастроф, и создание особой армии "чипованных солдат". 

Ранее "Утро.ру" публиковало предсказание Ванги на 2021 год. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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В двух словах: рагулям кабздец. Эй, ущербная рогульская подстилка с низкой социальной ответственностью, ты чего там замолкла? Я тебе кость бросил, быстро начинай нажимать на клавиатуре свои извращенные сексуальные фантазии про карликов и прочую бредятину.
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