Два года предлагается дать бывшему главе страны условно

Во Франции идет расследование в отношении бывшего президента Николя Саркози. Прокуратура требует, чтобы политика отправили в заключение на два года, а еще два дали бы ему условно.

Как пишет РЕН ТВ, следователи полагают, что Саркози с помощью адвоката Тьерри Эрзога сообщил экс-сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу, что тот может получить высокую должность в Монако. Однако экс-президент не готов был пойти на такой шаг безвозмездно, он хотел выведать детали расследования про возможное финансирование его предвыборной кампании в 2007 году.

Правоохранители прослушивали разговоры Саркози с 2013-го в рамках дела. Политик и его адвокат Тьерри Эрзог якобы использовали тайные телефоны.