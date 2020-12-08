Мясников дал совет по поводу алкоголя и вакцинации

Известный доктор призвал россиян не злоупотреблять спиртным

Гражданам лучше воздержаться от употребления спиртного в период проведения вакцинации, хотя нет ни одного исследования, которое бы доказывало негативное влияние алкоголя на последствия прививки. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Так он прокомментировал взбудоражившую перед новогодними праздниками россиян информацию о том, что нужно отказаться от спиртных напитков в течение 42 дней после вакцинации.

"Наверное, не имеет смысла принимать алкоголь накануне и в день вакцинации, ну пару дней после. И так возможны повышение температуры, боль в теле, небольшое недомогание. Зачем усугублять? Но и только", – написал доктор в своем телеграм-канале.

Сам он признался, что употреблял небольшие дозы алкоголя в период испытаний вакцины. Мясников отметил, что лично у него все прошло на отлично, но подчеркнул, что в процессе прививки и вероятном злоупотреблении спиртным развиваются в организме другие проблемы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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