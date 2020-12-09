Россия осталась без азербайджанских яблок и томатов

Крупнейший поставщик провинился в некачественной продукции

Россия закрывает Азербайджана доступ для ввоза яблок и томатов. Запрет начинает действовать с 10 декабря, отмечает Россельхознадзор.

Согласно приведенным данным, надзорная служба многократно выносила предупреждение азербайджанской стороне о наличии вредных бактерий в поставляемой продукции, отмечает URA.ru. С конца октября специалисты Россельхознадзора выявили 17 случаев обнаружения, которые являются карантинными для ЕАЭС, передает телеканал "360".

В ведомстве отметили, что принятые меры призваны предотвратить появление и распространение вредителей в пределах России.

Ранее сообщалось о том, что в Ставрополье обнаружили в огромном количестве замороженную треску с истекшей годностью. Продукция уже была раскуплена на момент раскрытия факта мошенничества.

Егор МАЛКОВ

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