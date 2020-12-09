Обеспечивать стариков прямо из бюджета нереально

У россиян пенсии маленькие из-за того, что слишком низкие зарплаты. Такое мнение выразил сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин.

По его словам, работа Пенсионного фонда на это никак не влияет. ПФР не решает, какую сумму назначить по старости. Размер пенсии зависит от того, сколько получает человек на работе.

Ранее прозвучало предложение расформировать Пенсионный фонд и платить пенсии напрямую из госбюджета. Якобы тем самым казна прирастет 100 млрд руб., и пожилые россияне в убытке не будут.

Эту инициативу секретарь ФНПР отверг. Он назвал ее воплощение нереальным.

Дело не в людях, распределяющих деньги, а в организации системы, по которой эти средства собирают. Небольшие взносы в ПФР приходят с низкооплачиваемых рабочих мест, которых в нашей стране очень много, пояснил Шанин "Солидарности".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии. С 1 января 2021 года это время увеличится до 264 месяцев.

Также был назван единственный способ увеличить пенсию. Для получения прибыли в старости желательно не только копить, но и вкладывать сбережения.