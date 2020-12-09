К чему снится свадьба: разбираемся в толкованиях

К чему снится свадьба: разбираемся в толкованиях
Фото: N. Hochheimer / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Пригрезившееся торжество говорит о многом

Свадьба – важное событие в жизни человека. Многие волнуются не только в день, когда она проходит, но и задолго до него. Поэтому так важно понимать, к чему снится это празднество. Разобраться помогут толкования таких снов. Их несколько.

В соннике Ванги говорится, что пригрезившееся столь большое торжество имеет несколько объяснений. Если во сне вы на свадьбе – человек приглашенный и окружены друзьями, то в ближайшее время встретите свою вторую половинку. Если же снится, что вы женитесь (выходите замуж), значит, скоро будете принимать сложное решение. Видите себя почетным гостем за – придется разруливать проблемы близких людей.

Сонник Фрейда гласит: бракосочетание может сниться в двух случаях. Либо потому, что человек хочет секса. Либо указывает на страх перед  интимной жизнью у неопытного в таких делах.

По соннику Нострадамуса, приснившаяся свадьба – хороший знак. Видеть себя женихом – к успеху в карьере и финансах. Снится невеста – вам преподнесут неожиданный подарок, или встретите свою половинку. Если девушка видит себя во сне в подвенечном платье, значит, она успешно справится с предстоящими делами. Приснилось бракосочетание родных – к их долголетию и счастью.

Из сонника Миллера следует, что увидеть себя на таком празднестве сулит избавление от опасностей и переживаний. Человек во сне получил предложения руки и сердца – наяву он добьется давней цели и признания окружающих. Если девушке приснилась свадьба ее молодого человека с другой, то все тревоги и волнения окажутся напрасны. Видеть себя и партнера мужем и женой до реального бракосочетания – к горестям. Если на свадьбе во сне присутствует гость в трауре, это тоже не к добру. Девушка видит во сне свое венчание – ей есть над чему подумать, пора менять жизнь.

А сонник Цветкова толкует свадьбу по-другому. Там сказано, что приснившееся бракосочетание сулит грусть и уход из жизни. В лучшем случае, такой сон предупреждает о неприятностях – проблемах в личной жизни, сложностях в делах.

В соннике Лоффа сказано, что веселая свадьба снится к удаче. Скучная – к тому, что новые обязанности или обязательств окажутся вам не по плечу.

Ранее "Утро.ру" растолковало, к чему снится мужчина.  

Полина ДОРОЖКИНА

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