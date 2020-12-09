Жители Незалежной поставили под сомнения обещания первой леди

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала о реформировании школьного питания в стране. Соответствующую публикацию первая леди страны сделала на личной инстаграм-странице. Однако подписчики женщины разнесли ее проект в пух и прах.

Зеленская заявила, что украинские школьники будут получать сбалансированное питание. Для них будут доступны опции завтрака, второго завтрака, обеда, ужина и вечернего перекуса.

Разработкой меню уже занимается группа, состоящая из специалистов Министерства здравоохранения Украины, представителей общественных организаций, экспертов в области питания и детских врачей – эндокринологов и диетологов.

"Группа работает над созданием образцов меню с рецептами блюд и технологическими картами, которые отвечают обновленным требованиям и нормам питания для детей всех возрастных групп", – поделилась Елена.

Некоторые пользователи Сети не прониклись словами супруги Владимира Зеленского. Они отметили, что проект замечателен только на бумаге, а на деле ничего не изменится.

"А людям скоро будет нечего есть из-за ваших цен и тарифов", "Бред и очередное вранье", "А обеспечить кухни новым оборудованием, инвентарем вы не хотите????? И зарплату с 4000 гривен поднять до уровня, который не унижает достоинства поваров!!!" – написали возмущенные подписчики.

Ранее стало известно о том, что Елена Зеленская гоняет по Киеву на покрытом броней Мерседесе под присмотром многочисленных телохранителей.