Неожиданное решение Москвы поставило Баку в тупик

Неожиданное решение Москвы поставило Баку в тупик
Фото: imagebroker.net/www.globallookpress.com
Азербайджанская сторона уверена, что Россия пересмотрит свою позицию

Запрет Россельхознадзором на импорт яблок и томатов в РФ стал неожиданностью для Баку. Вероятнее всего, речь идет о технической ошибке, сообщает источник азербайджанской стороны, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор после проведения проверок принял решение о запрете на ввоз азербайджанской продукции из-за выявленного наличия вредных бактерий в поставляемой продукции. В ведомстве отметили, что еще с конца октября выносили Баку предупреждений.

Представитель Азербайджана заявил, что страна возлагает большие надежды на рост товарооборота с Россией. По имеющимся данным, указанная продукция имеет высокий спрос среди потребителей в РФ, а экспорт помидоров и яблок в Россию продолжается десятилетиями, не имея серьезных причин для запрета.

Согласно заявлению источника, последнее время производители стали чаще использовать ведущие технологии по борьбе с вредителями. Полномочные ведомства уже приступили к переговорам в этом вопросе.

В Баку также считают, что Роспотребнадзор пересмотрит свою позицию, передает РИА "Новости".

По словам главы Плодоовощного союза Михаила Глушкова, РФ не столкнется с дефицитом помидоров после решения Россельхознадзора: несмотря на то, что Азербайджан является крупнейшим импортером на российском рынке, в стране высоко поднялась доля внутреннего производства, а к концу Нового года поставки из других стран, как правило, сокращаются.

Егор МАЛКОВ

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