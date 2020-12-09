Правительство Ирана не заложило в бюджет страны нужной суммы

Украину оставили без компенсации за сбитый в начале 2020 года "Боинг". Об этом рассказал замглавы МИД Незалежной Евгений Енин.

Правительство Ирана не заложило в бюджет страны нужной суммы – €200 миллионов. Предложение о выплате компенсаций семьям жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины" отозвано.

Ранее деньги собирались взять в фонде национального развития. Сообщение об этом вызвало бурные споры в Исламской Республике при этом Киев поддержит планы Тегерана оставить в резерве конкретную сумму из бюджета для выплат, отметил замминистра в эфире "Общественного радио".

О точной сумме компенсаций Украина с Ираном пока не договаривалась. Однако в Незалежной считают, что размер выплат будет зависеть от фактов катастрофы и взаимодействия Киева и Тегерана в объективном расследовании катастрофы.

Ранее стало известно о реакции президента Владимира Зеленского на передачу черных ящиков пассажирского "Боинга 737-800" компании "МАУ". Самописцы поступили на изучение французским службам, в их расшифровке также будут участвовать украинские специалисты.

Между тем ранее лидер Незалежной отказался от компенсации за сбитый самолет. Он сказал, что выделенная Ираном сумма чересчур мала, чтобы на нее соглашаться.