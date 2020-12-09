Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Украину оставили без компенсации за сбитый в начале 2020 года "Боинг". Об этом рассказал замглавы МИД Незалежной Евгений Енин.
Правительство Ирана не заложило в бюджет страны нужной суммы – €200 миллионов. Предложение о выплате компенсаций семьям жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины" отозвано.
Ранее деньги собирались взять в фонде национального развития. Сообщение об этом вызвало бурные споры в Исламской Республике при этом Киев поддержит планы Тегерана оставить в резерве конкретную сумму из бюджета для выплат, отметил замминистра в эфире "Общественного радио".
О точной сумме компенсаций Украина с Ираном пока не договаривалась. Однако в Незалежной считают, что размер выплат будет зависеть от фактов катастрофы и взаимодействия Киева и Тегерана в объективном расследовании катастрофы.
Ранее стало известно о реакции президента Владимира Зеленского на передачу черных ящиков пассажирского "Боинга 737-800" компании "МАУ". Самописцы поступили на изучение французским службам, в их расшифровке также будут участвовать украинские специалисты.
Между тем ранее лидер Незалежной отказался от компенсации за сбитый самолет. Он сказал, что выделенная Ираном сумма чересчур мала, чтобы на нее соглашаться.
Азербайджанская сторона уверена, что Россия пересмотрит свою позицию
За время власти Трампа Америка приняла 3900 актов о мерах против иностранных лиц и компаний