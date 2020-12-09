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В России отметили всплеск на рынке гражданского оружия. Его продажи в период пандемии коронавируса значительно выросли, а спрос порой даже превышал предложение. Об этом рассказал глава предприятия по производству стрелкового оружия ORSIS Валерий Новоселов.По его словам, россияне проявляют интерес абсолютно ко всем моделям – карабинам и охотничьим ружьям вроде AR-15 в калибре 366 TKM или Hunter в калибре 308 Win. В целом, в 2020 году спрос на продукцию компании составил 1000 единиц оружия.
Валерий Новоселов предположил, что такой рост продаж связан с чувством неопределенности и тревоги, которая возникла во всем мире из-за вспышки коронавируса, пишет РИА "Новости".
Напомним, что повышенный спрос на оружие в России заметили еще в марте этого года. Тогда рост продаж объяснили страхом подорожания товара на фоне обвала рубля.
Повлияла пандемия и на рынок недвижимости. Так, россияне в больших количествах стали приобретать жилье за рубежом. Особым спросом пользуются страны, где покупка дома или квартиры может обеспечить вид на жительство.
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