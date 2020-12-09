Красиво и необычно: делаем украшения из апельсинов к Новому году своими руками

Красиво и необычно: делаем украшения из апельсинов к Новому году своими руками
Фото: Marina Horvat/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Фигуры порадуют не только простотой в изготовлении, но и замечательным ароматом

В декабре россияне начинают постепенно украшать свои квартиры к Новому году. Возникает вопрос – как выбрать красивый, но недорогой праздничный декор. Смотря на цены в магазине, волосы на голове встают дыбом. Однако решение проблемы есть – можно сделать украшения своими руками.

Вам потребуется несколько апельсинов, а также сушеная гвоздика.

Вариант №1. Узорчатые шары

Помойте апельсины, а затем зубочисткой или шилом проделайте небольшие отверстия в их кожуре – в виде определенного узора. Например, можно выколоть завитки.

Возьмите сушеную гвоздику и вставьте ее в проделанные отверстия.

Узорчатые шары не только удивят гостей, но и наполнят квартиру сладко-пряным ароматом.

Вариант №2. Гирлянда из апельсина

Выполните все вышеперечисленные действия. После этого возьмите алюминиевую проволоку и проденьте ее через апельсины.

Концы проволоки закрутите в виде улитки.

Возьмите прочную ленту и привяжите ее к одному из концов проволоки. Другой конец тканевой полоски можете закрепить на карнизе. Таким образом получится оригинальная новогодняя гирлянда.

Вариант №3. Подсвечник из апельсина

Помойте апельсин и аккуратно срежьте его верхушку. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру свечи-таблетки.

Извлеките мякоть и наполните апельсин песком.

Сверху поместите свечу. Срез можно декорировать с помощью сушеной гвоздики.

Ранее "Утро.ру" поделилось идеями новогодних поделок из ниток и бумаги. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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