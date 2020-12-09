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В декабре россияне начинают постепенно украшать свои квартиры к Новому году. Возникает вопрос – как выбрать красивый, но недорогой праздничный декор. Смотря на цены в магазине, волосы на голове встают дыбом. Однако решение проблемы есть – можно сделать украшения своими руками.
Вам потребуется несколько апельсинов, а также сушеная гвоздика.
Вариант №1. Узорчатые шары
Помойте апельсины, а затем зубочисткой или шилом проделайте небольшие отверстия в их кожуре – в виде определенного узора. Например, можно выколоть завитки.
Возьмите сушеную гвоздику и вставьте ее в проделанные отверстия.
Узорчатые шары не только удивят гостей, но и наполнят квартиру сладко-пряным ароматом.
Вариант №2. Гирлянда из апельсина
Выполните все вышеперечисленные действия. После этого возьмите алюминиевую проволоку и проденьте ее через апельсины.
Концы проволоки закрутите в виде улитки.
Возьмите прочную ленту и привяжите ее к одному из концов проволоки. Другой конец тканевой полоски можете закрепить на карнизе. Таким образом получится оригинальная новогодняя гирлянда.
Вариант №3. Подсвечник из апельсина
Помойте апельсин и аккуратно срежьте его верхушку. Диаметр отверстия должен соответствовать размеру свечи-таблетки.
Извлеките мякоть и наполните апельсин песком.
Сверху поместите свечу. Срез можно декорировать с помощью сушеной гвоздики.
Ранее "Утро.ру" поделилось идеями новогодних поделок из ниток и бумаги.
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