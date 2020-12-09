Экс-глава "Роснано" сравнил блогера с вождем пролетариата

Анатолий Чубайс отреагировала на едкую публикацию Алексея Навального в его адрес. Нынешний спецпредставитель президента РФ по международным организациям разнес оппозиционера в пух и прах.

"Старый комсомолец", как обозвал экс-главу "Роснано" блогер, сравнил оппонента с вождем мирового пролетариата. И указал на недостатки обоих.

Ленин был жестоким политиком и грубым полемиком. Когда он не мог в споре опроовергнуть аргументы противника, то сразу начинал оскорблять того и ругаться, написал Чубайс в соцсети.

Затем спецпредставитель президента РФ упомянул о своей полемике с оппозиционером. И назвал его в "Фэйсбуке" бойким, но не очень содержательным.

Подписчики "Фейсбук" отозвались на пост по-разному. Одни заявили, что блогер не кто иной, как " прохиндей, и это все его содержание". Другие посмеялись:

"Да, это была очень грустная картина избиения младенца".

Дебаты Чубайса и Навального состоялись в 2015 году и были посвящены эффективности "Роснано". Блогер критиковал компанию, указывая на ее бесполезность. А ее глава поучал "молодого начинающего": прямая ложь в политике "не дает серьезного стратегического результата".

На днях стало известно, что новая должность экс-главы "Роснано" чересчур встревожила украинские власти. В решении российского президента Владимира Путина назначить Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями в Киеве рассмотрели стремление Москвы "восстановить все каналы связи с новой демократической администрацией США".