По данным источников, в России работает агентурная сеть Службы безопасности Украины

Похищение из России бывшего ополченца Донбасса было задумано с целью захватить свидетеля по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донецкой области в 2014 году. Об этом сообщает канал Wargonzo со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Киев поставил своим агентам задачу взять под контроль граждан Украины и России, которые воевали в Донбассе на стороне ополченцев и в момент авиакатастрофы МН17 находились поблизости от места крушения, и любой ценой получить от них "правильные" показания, которые можно представить в суде, сообщает Wargonzo.

Ранее стало известно, что на российско-украинской границе произошла перестрелка. Сообщалось, что ФСБ РФ предотвратила похищение человека. Как выяснилось, агенты СБУ схватили на территории РФ гражданина России, воевавшего в Донбассе. Ему вкололи некое вещество, чтобы он не сопротивлялся, и доставили к участку границы, где должны были передать украинским силовикам.

Отмечается, что диверсантов встречал вооруженный отряд Сил спецопераций Украины, один из членов которого был убит российскими силовиками. Операция Киева была сорвана, однако она показала, что в России действует целая украинская агентурная сеть, передает "КП".

По некоторым данным, СБУ сформировала целый комплекс подразделений, работа которые направлена против России. Поэтому эксперты ожидают, что в ближайшее время количество подобных диверсионных вылазок украинских спецслужб увеличится.

"Боинг" Малайзийских авиалиний рухнул в Донбассе 17 июля 2014 года. В Киеве заявили, что самолет сбили ополченцы Донбасса из российского ЗРК "Бук". В марте 2020 г. в Нидерландах начался процесс по делу МН17. Однако судьи оказались недовольны качеством предоставленных улик.