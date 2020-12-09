Всплыли новые подробности о краже имущества из "лайнера Судного дня"

Всплыли новые подробности о краже имущества из "лайнера Судного дня"
Фото: mil.ru
Одно из предприятий Таганрога подало заявление в полицию

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с хищением имущества суммой, превышающей 1 млн рублей, из самолета Ил-80, который находится на таганрогском аэродроме. Об этом стало известно сегодня, 9 декабря.

Ранее стало известно о том, что в декабре произошла кража из самолета Ил-80 в аэродрома "Таганрог-Южный". Неизвестные проникли в салон, а затем вынесли из командного пункта оборудование. Позднее в ходе осмотра выяснилось, что злоумышленники вскрыли грузовой люк, откуда вынесли и радиостанционные блоки.

Как отметили в ГУ МВД по Ростовской области, руководство одного из местных предприятий обратилось в полицию с заявлением о пропаже имущества в крупном размере. На месте происшествия работают специалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", отмечается на сайте ведомства.

Стоит отметить, что Ил-80 стали называть "самолетом судного дня" из-за того, что судно представляет собой мобильный пункт, созданный для осуществления командования армией в случае наступления ядерного конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, комментируя инцидент, что после кражи власти примут меры, направленные на недопущение подобных ситуаций в дальнейшем, сообщает РИА Новости.

Егор МАЛКОВ

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