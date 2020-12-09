Армянские помидоры попали под запрет в России

Это уже четвертая страна, поставки томатов из которой приостановлены перед Новым годом

Ввоз в Россию помидоров и перцев из Армавирской области Армении запрещен. Соответствующее постановление принял Россельхознадзор после того, как на овощах был обнаружен вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Запрет вступает в силу с 14 декабря 2020 года.

Ранее Москва запретила с 10 декабря поставки томатов и яблок из Азербайджана. В Баку обещали быстро урегулировать этот вопрос. 

С 11 декабря начинает действовать запрет на ввоз помидоров и перцев, выращенных в турецких провинциях Анталья и Измир, а также Кашкадарьинской области Узбекистана. 

Самыми крупными поставщиками томатов в Россию в 2019 г. были  Азербайджан, Турция, Китай, Марокко, Белоруссия, Узбекистан, Иран и Армения, передает РИА "Новости".

Николай ВИКТОРОВ

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