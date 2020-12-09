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Ушел из жизни Вячеслав Кебич. Он был одним из тех, кто подписал Беловежские соглашения – о прекращении существования СССР.
Экс-премьер Белоруссии скончался на 85-м году жизни. Сообщение о его смерти подтвердили в в Совете министров Республики, отмечает БелТА.
Причиной смерти стал коронавирус, пишет "Sputnik Беларусь".
Кебич родился в июне 1936 года в деревне Конюшевщина Воложинского района Минской области. Он сделал головокружительную карьеру.
В советское время был директором знаменитого завода имени Кирова и председателем Госплана БССР, народным депутатом СССР, затем председателем Совета министров Белорусской ССР и независимой Республики. В 1994 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, но уступил Александру Лукашенко.
Самым примечательным в его биографии было участие в подписании Беловежских соглашений. Тем самым Вячеслав Кебич от имени Белоруссии стал одним из ликвидаторов СССР, напоминает RT.
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