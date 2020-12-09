Бывших руководителей страны теперь нельзя привлекать к ответственности

Гарантии неприкосновенности бывших президентов в России расширили. Такой закон приняла Госдума на пленарном заседании в среду, 9 декабря.

Согласно нововведению, экс-руководитель страны освобождается от уголовной или административной ответственности. Его нельзя задерживать, обыскивать и допрашивать. Причем это распространяется не только на действия, совершенные во время выполнения должностных обязанностей, но и в другое время.

Также усложнилась процедура лишения экс-президента неприкосновенности. Теперь это возможно лишь после обвинения Госдумой в госизмене или совершении другого тяжкого преступления. При этом потребуется согласие обеих палат парламента, Верховного и Конституционного судов. Решение будет принимать Совет Федерации в течение трех месяцев, сообщает РИА "Новости".

Авторами проекта стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Изменения коснутся 3 статьи Федерального закона РФ.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который в январе 2021 года повлияет на выплату накопительных пенсий.