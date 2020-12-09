Взрывать Крымский мост поручат Навальному

Взрывать Крымский мост поручат Навальному
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российскому блогеру нашли новое применение

Крымскому мосту недолго осталось. Сразу, как только полуостров вернется под власть Киева, будет отдано распоряжение на уничтожение переправы. Это ответственное дело Украина поручит российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Такую информацию российский политолог Армен Гаспарян прочитал в одном из украинских СМИ. В статье, в частности, говорилось, что Навального сделают главой тендерной комиссии, которая будет отбирать ликвидаторов Крымского моста.

Гаспарян не стал оценивать саму идею, изложенную в статье, но в эфире своего Ютуб-канала отметил, что государство, которое "тратит бюджетные деньги на финансирование подобного рода СМИ … обречено".

Идея привлечь Навального к уничтожению Крымского моста не нова. В мае 2018 г. сразу после запуска автомобильного движения через Керченский пролив, американский журналист Том Роган призвал взорвать мост. При этом он был уверен, что его поддержат не только украинцы, но и такие "русские патриоты как Навальный". Позже выяснилось, что идею взорвать Крымский мост Роган выдвинул с подачи Госдепа. 

Ранее Навальный, проживающий сейчас с семьей в Германии, призвал ЕС ввести новые санкции в отношении России, в том числе против тех россиян, кто имеет счета в европейских банках. За это блогера уже назвали "иудой".

Фоторепортаж
Путин на "КамАЗе" открыл Крымский мост. LIVE
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС Фото: Мальгавко Сергей/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

М
Ответить
это уже не каклы,мутантохапиенс новый вид эволюции,тупиковый подвид
свиноеды,так моста же нет,мы ж его не построили,его невозможно было построить,льды,торосы,движение плит,ветер,мозгов нема,чо вы взрывать то хотите?
Андрей
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Не чего более глупого и представить трудно. Каждый раз думаю ,что днище пробито, ан нет. Давайте каклы удивляйте.
Алексей Филофилактович (мафиози)
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После того как его поймают (вдруг) надо отдать работягам, кто мост строил, бетонщикам или металломонтажникам, повеселяться от души
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