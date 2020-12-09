Молдавского посла в России сняли с поста из-за скандала с анаболиками

Дипломата наказали за контрабанду

Посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Такое решение принял премьер-министр Республики Ион Кику.

"Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся",

– объяснил он. Речь идет о задержании машины дипломатическими номерами молдавского посольства на выезде из Республики из-за незаконной перевозки партии анаболиков.

Ион Кику призвал обратить особое внимание на работу дипломатов, передает РИА "Новости".

