Володин обратился к россиянам в День Героев Отечества

Политик поблагодарил тех, кто спасает людей и защищает страну

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с праздником героев Отечества. Обращение политика опубликовано на сайте нижней палаты.

Каждый год 9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, которые своими подвигами прославили нашу страну.

"Поздравляю всех, кто проявил беспримерную отвагу и мужество, защищая Отечество, спасая людей ценой своего здоровья и собственной жизни. Герои – патриоты, гордость России, пример для всех нас",

– сказал Вячеслав Володин. Также спикер Госдумы пожелал Героям Отечества здоровья, успехов и всего самого доброго, говорится на сайте Федерального собрания.

День Героев Отечества начали отмечать 12 лет назад, закон был принят Госдумой в начале 2007 года. Праздник призван способствовать формированию идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Родине.

Среди депутатов Госдумы звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации есть у 13 человек. В их числе оказались Валентина Терешкова, Максим Сураев, Артур Чилингаров, Владимир Шаманов и многие другие.