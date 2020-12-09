РОЦИТ пожаловался на Google в ФАС

РОЦИТ пожаловался на Google в ФАС
Фото:Michael Weber/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В отношении компании просят возбудить дело

Детально изучив правила использования "Ютуб" и его деятельность, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Он обвинил Google в нарушении закона.

В заявлении РОЦИТ говорится, что компания самовольно блокирует аккаунты и каналы на видеохостинге. В таких действиях прослеживаются признаки злоупотребления господствующим положением.

Тем самым Google нарушает закон о защите конкуренции. "Ютуб" – второй по популярности сайт в мире, у него больше 1,9 миллиарда посетителей. Но то, что Google по своей прихоти закрывает любую страницу или стирает контент на нем, нарушает права пользователей и ограничивает конкуренцию, отмечено в жалобе.

Кроме того, компания часто делает это без предупреждения и указания причины. А срок рассмотрения апелляции не ограничен, и во время этой процедуры результативно восстановить удаленно невозможно.

Также в документах об отношениях "Ютуб" с пользователями не указано, закону какой страны они следуют. Однако размещение и показ видеоконтента в России не может регулироваться законодательством других государств, указано в жалобе РОЦИТ.

Правила, определяющие попадание роликов в разделы "В тренде" и "Следующее" на видеохостинге не прописаны конкретно. И Google на свое усмотрение решает, что именно будет доступно зрителям для просмотра.

РОЦИТ обращается к ФАС с просьбой возбудить в отношении Google дело о нарушении антимонопольного законодательства. Компанию следует признать виновной в выше перечисленных злоупотреблениях и выдать ей "предписание о прекращении нарушения".  

Полина ДОРОЖКИНА

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