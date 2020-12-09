В Россию вернется эпоха вещевых рынков

Последствия коронавирусного кризиса оказывают огромное влияние на практически все сферы жизни россиян. По мнению некоторых экспертов, вскоре многие магазины одежды могут разориться и покинуть рынок. В таком случае жителям нашей страны придется вспомнить заветы старины и опять отовариваться на вещевых барахолках.



Таким не обнадеживающим прогнозом поделился председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. По мнению Дмитрия Янина, банкротство ждет не только отдельные торговые точки, но и некоторые крупные сети.

Такие потрясения на рынке связаны с резким падением покупательской способности граждан – из-за ситуации с COVID-19 у людей просто не хватает денег на многие товары, пишет издание "Московский комсомолец".

В такой обстановке ожидается существенный рост популярности онлайн-барахолок и вещевых рынков. При этом Янин предупредил – рассчитывать на массовые распродажи жителям России не стоит. Даже на пороге банкротства торговцы не будут раздавать за бесценок свои товары – им проще продать их специализированным организациям.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие товары подорожают в будущем году. Россиянам становится все сложнее сводить дебет с кредитом.