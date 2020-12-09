Соблюдение ритуалов привлечет удачу на двенадцать грядущих месяцев

Подготовка к Новому году – это не только приготовление блюд для праздничного стола и продумывание новогоднего наряда. Важно также не забывать о приметах и традициях – тогда успех в будущем году будет на вашей стороне.



Какие дела нужно закончить до наступления Нового года

В первую очередь, встречать грядущий 2021 год следует в чистоте и порядке. Обязательно проведите генеральную уборку незадолго до окончания декабря. От лишнего хлама лучше избавиться – тогда в следующем году вы обзаведитесь новыми полезными вещами.

Также до конца года нужно успеть отдать все долги. Входить в новый период будучи обремененным – плохая идея.

Не стоит также оставлять груз на душе – постарайтесь помириться со всеми близкими и уладьте конфликты.

Как говорится, как год встретишь, так его и проведешь. Для того чтобы в будущем году жить в изобилии и достатке, Новый год нужно встретить в чем-то новом – достаточно приобрести новый аксессуар или одну деталь одежды.

Приметы и поверья

Считается, что крупная банкнота в кармане во время празднования Нового года позволит вам решить все финансовые проблемы в будущем году.

А вот для гармонизации отношений в семье ножки заставленного новогодними яствами стола нужно крепко перевязать веревкой.

Для того чтобы год Быка стал денежным для вас и ваших близких, под каждой тарелкой оставьте по одной монете.

Подарки на Новый 2021 год

В этом году россияне празднуют год Быка. Привлечь удачу на будущие 12 месяцев помогут сувениры с изображением символа года.

А вот презенты золотистого цвета сулят получившим их людям богатство и процветание в будущем году.

Мед – тоже отличная идея для подарка, натуральная сладость символизирует здоровье.

Приметы на бой курантов

Пока куранты будут отсчитывать заветные секунды, почистите мандаринку и спрячьте ее под елкой ровно в полночь – в следующем году фортуна улыбнется тем, кто успел.

Пока часы 12 бьют, держите в кулаке монету. Потом ее можно носить в кошельке в качестве талисмана на богатство.

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