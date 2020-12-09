Президент РФ отметил, что проблема не в пандемии

Владимир Путин провел 9 декабря совещание по экономике. Во время него глава РФ удивился ростом цен на базовые продукты. Так, лидер россиян подметил, что дороже стали стоить сахар, хлеб, мука, подсолнечное масло.

Как подчеркнул Путин, это попытка сделать так, чтобы в России цены были на уровне мировых. Пандемией коронавируса, уточнил он, объяснить это нельзя.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool, президент отмечает, что сахара в стране хватает, чтобы покрыть внутренние потребности. Однако россияне стали платить за него на 1,5% больше. Впрочем, глава государства обратил внимание на то, что с этим продуктом сейчас начала происходить стабилизация.

"А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?"

– возмутился Путин.

Чуть ранее во время совещания президент обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патушеву. Путин сказал, что ситуация СССР, когда были продукты, но люди не могли их купить не должна повториться. Ведь сейчас многие россияне не могут позволить себе тратить столько денег, сколько стоят продукты.