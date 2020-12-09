Путин дважды за день возмутился ростом цен на продукты - видео

Путин дважды за день возмутился ростом цен на продукты - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РФ отметил, что проблема не в пандемии

Владимир Путин провел 9 декабря совещание по экономике. Во время него глава РФ удивился ростом цен на базовые продукты. Так, лидер россиян подметил, что дороже стали стоить сахар, хлеб, мука, подсолнечное масло.

Как подчеркнул Путин, это попытка сделать так, чтобы в России цены были на уровне мировых. Пандемией коронавируса, уточнил он, объяснить это нельзя. 

На видео, которое опубликовал телеграм-канал RIA_Kremlinpool, президент отмечает, что сахара в стране хватает, чтобы покрыть внутренние потребности. Однако россияне стали платить за него на 1,5% больше. Впрочем, глава государства обратил внимание на то, что с этим продуктом сейчас начала происходить стабилизация. 

"А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия – 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?"

– возмутился Путин. 

Чуть ранее во время совещания президент обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патушеву. Путин сказал, что ситуация СССР, когда были продукты, но люди не могли их купить не должна повториться. Ведь сейчас многие россияне не могут позволить себе тратить столько денег, сколько стоят продукты. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Grumbler
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"Президент РФ отметил, что проблема не в пандемии" - ессесно, проблема в ТОЛЬКО в людях, что страной руководят. Если думать только о личной наживе, то за 20 лет обещаний ничего к лучшему не поменяется.
Гость
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Вот по этому у людей и меняется отношение к Сталину. А сейчас бесспредел и преступность.
Гость
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<цензура>----Я мажорка ну, не твое это. Р.
Гость
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На ютуб посмотрим,с его Новогодним поздравлением.В комментариях будет такая... благодарность! Но комменты закроют, как в 2019 и 2020гг.
Хайповая Мажорка
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«Россия запрещает ввоз томатов из Азербайджана»
Когда вокруг Путинской россии засели сплошные враги-диверсанты-вредители-отравители, когда Грузины мстят Путину за Абхазию и Южную Осетию и нагло «мочатся в Грузинское вино», которое они поставляют в Москву и Кремль, когда Азербайджанцы мстят Путину за отнятый у них «Путинскими миротворцами» Нагорный Карабах и отправляют в Москву и Кремль томаты, напичканные Азербайджанским ядом, калом и мочой, когда Молдаване мстят Путину за отнятое у них «Путинскими миротворцами» Приднестровье
Хайповая Мажорка
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когда Молдаване мстят Путину за отнятое у них «Путинскими миротворцами» Приднестровье и отправляют в Москву и Кремль яблоки, напичканные Молдавским калом, шлют в Москву и Кремль вина и коньяки, разбавленные Молдавской мочой, когда вся Бандеровско-Фашистская Украина поголовно мстит Путину за отнятые у них «Путинскими зелёными человечками» Крым и Донбасс и отправляют в Москву и Кремль борщ и горилку разбавленные Украинской мочой, ну и как же тут не запрещать ввозить в Путинскую россию все эти вражеские продукты, естественно- полное эмбарго и запрет!
Сергей
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Скока скока? Мы видимо с Президентом ходим в разные магазины. Нас за дураков держат!
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