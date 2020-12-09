Пытались скрыть убийц: фотографии группы Дятлова намеренно испортили

Пытались скрыть убийц: фотографии группы Дятлова намеренно испортили
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
На последних фотографиях студентов был замечен неизвестный мужчина

Вот уже много лет исследователи пытаются разгадать тайну гибели группы Дятлова. Кто-то говорит о том, что в случившемся виноваты потусторонние силы, другие рассказывают об экспериментах военных. Племянница одного из туристов решила поделиться своей версией произошедшего. 

Марина Казанцева рассказала, что после трагедии следователь расспрашивал ее маму о случившемся. Женщина отметила, что тогда сотрудник правоохранительных органов отказался отдавать родительнице фотоаппарат, объясняя это тем, что он заражен радиацией. Однако Казанцева уверена, что на самом деле на снимках были запечатлены убийцы группы Дятлова. 

Племянница Николая Тибо-Бриньоля в студии программы "На самом деле" уверяла зрителей, что фотографии, которые выставили на всеобщее обозрение, были отобраны, а некоторые из них намеренно испортили. 

"Думаю, что туристов убили, и лавина тут ни при чем. Потому что была сохранена палка-стояк в палатке. Если бы была лавина или снежная доска, то и она тоже была бы нарушена", – добавила Казанцева. 

Один из исследователей трагедии согласился с ее словами. Валентин Дегтярев показал снимки, на которых виден человек, который, возможно, следил за туристами. Вероятно, что группу Дятлова могли убить беглые заключенные. 

Ранее была озвучена не менее интересная версия гибели студентов. По версии родных, туристы отравились после взрыва ракеты. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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