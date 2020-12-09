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В Наро-Фоминске сегодня срубили главную новогоднюю елку России. Зеленая красавица будет установлена на Соборной площади в Кремле.
Дерево выбирали с лета текущего года на протяжении нескольких месяцев. В итоге роль первой елки страны досталась 96-летней красавице высотой 25 метров. Диаметр ее ствола составляет 60 см, а размах нижних ветвей – около десяти метров, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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