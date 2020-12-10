Злоумышленники обещают увеличить выплаты пожилым людям

Мошенники придумали новый способ заработать на пенсионерах. О новой схеме злоумышленников предупредили в Пенсионном фонде.

В Сети появилась реклама организаций, обещающих обеспечить перерасчет пенсий. Представители компаний уверяли, что работают с ПФР. Позвонивших россиян спрашивали об учебе, количестве детей и прочем, а затем заявляли, что в этом случае им полагаются большие льготы. За несколько тысяч рублей пожилым людям предлагали подготовить заявление в ПФР, после которого им якобы пересчитают пенсию и выплаты увеличатся.

Пенсионеры отправляли деньги, но результата им дождаться так и не удалось. Тогда в ПФР по Тверской области стали звонить с вопросом о подобных организациях. В отделении предупреждают: что никакого сотрудничества с такими компаниями нет и верить их рекламе нельзя.

Все вопросы о выплатах можно узнать только напрямую: в отделении, по телефону или в личном кабинете на официальном сайте, разъяснили в пресс-службе ПФР.

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