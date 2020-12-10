Цены на свет и воду в 2021 взлетят: когда ждать повышения тарифов ЖКХ

Цены на свет и воду в 2021 взлетят: когда ждать повышения тарифов ЖКХ
Фото: Александр Авилов/АГН Москва
В среднем коммуналка подорожает на 4%

В 2021-м в России произойдет ежегодное повышение тарифов на ЖКУ. Рост цен обусловлен инфляцией и составит стандартные 4%. В Федеральной антимонопольной службе рассказали, когда ждать подорожания.

В январе стоимость услуг ЖКХ не изменится – цены вырастут с 1 июля, заверил руководитель ФАС Виталий Королев. Это коснется тарифов на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.

При этом для каждого региона рассчитан свой предельный индекс. Так, в Чеченской Республике коммуналка подорожает на 6,5%, в Новгородской области – на 6,4%, в Якутии – на 6%, в Магаданской области – на 3,8%, а в Мурманской – на 3,2%. В среднем выходит около 4% по стране.

В ФАС также опровергли информацию о том, что на рост цен влияют "умные" счетчики, которые должны быть установлены во всех квартирах до 2022 года. В Минстрое заявили "Известиям", что эти расходы не должны возлагаться на россиян.

Недавно специалисты предупредили о новом виде мошенничества с платежами за ЖКУ. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах, напоминает телеканал "360".

Ранее эксперт перечислил основные способы, которые помогут платить за свет и воду на 40% меньше.

Карина СИРАЗОВА

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Когда прекратится этот беспредел с повышением цен ?. Он ни на чем не основан. Только на желании ободрать нищий народ
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