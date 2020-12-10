Температура воздуха повысится на 5-7°C

В Гидрометцентре сообщили о том, что на следующей неделе в европейскую часть России придет заметное потепление. Антициклон, обеспечивающий ясную и морозную погоду, начинает разрушаться.

Уже в ближайшее воскресенье погода ухудшится – небо затянется тучами, передает "Российская Газета".

В понедельник в Москве столбик термометра поднимется на 5-7°C. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3°C…-8°C. Днем ожидается 0°C …-5°C, пишет телеканал "360".

Что касается осадков, то их практически не предвидится. Местами возможен небольшой снег, сообщает РИА ФАН.