Москалькова рассказала о деятельности уполномоченных по правам человека в России

Москалькова рассказала о деятельности уполномоченных по правам человека в России
Татьяна Москалькова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам омбудсмена, за пятилетний период в России удалось построить систему для активной защиты прав человека и гражданина

10 декабря мир отмечает День прав человека, учрежденный Генассамблеей ООН в 1950 году. Большое значение праздник имеет в России, где за годы общество смогло пройти путь по декларативной системе, защищающей права человека и гражданина, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, в определенной мере этому поспособствовали изменения ряда положений в Конституции РФ, поправки в которой были направлены на укрепление социальных прав россиян. Многочисленные опросы говорят о том, что работа правозащитников пользуется высоким спросом и признанием среди граждан.

Так, за прошедшее пятилетие Москальковой поступило более 170 тыс. обращений. 19 тыс. россиян явились на личный прием к омбудсмену.

В аппарате уполномоченного по правам человека разобрались с темой преступного лишения жилья у россиян, взявших ипотеку под залог квартир. Резкий рост курса доллара привел к тому, что многие не смогли рассчитаться с долгами и оказались без жилья. Глава РФ Владимир Путин принял решение о принятии специальной программы оказания помощи для заемщиков по ипотечному кредиту. Для этого власти выделили 2 млрд рублей, что позволило погасить задолженности у 7 тыс. россиян.

Москалькова добавила, что аппарат решил разобраться с проблемой установления порядка учета граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Обеспечили жильем и экс-военных, проживающих на территории Крыма, для подлежащих переселению из Байконура россиян выделили соцвыплаты на покупку жилья в РФ.

За указанный период аппарат омбудсмена смог оказать содействие более чем 1 млн граждан, в числе которых также находились лица, невольно ставшие центральными фигурами резонансных скандалов, включая Кирилла Вышинского, Марию Бутину и Ивана Голунова. По словам Москальковой, важно не столько урегулировать ситуацию, сколько принять меры по предотвращению ее повторения. 

Егор МАЛКОВ

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