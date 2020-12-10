Как повлияют на жизнь людей происходящие со светилами катаклизмы - в обзоре "Утро.ру"

Затмения Луны и Солнца принято считать опасными. Попробуем разобраться, так ли это и чего ждать о предстоящих в новом году астрономических событий.

Лунное затмение 26 мая 2021



Случится в 14:18 мск. Это будет непростой и не для всех благоприятный день. Возможно, вспыхнут масштабные беспорядки. Реализация программ, связанных с жилищными вопросами, будет приостановлена. Лучше отказаться от общения с неуравновешенными людьми, не пользоваться метро и не участвовать в крупных мероприятиях. Возможно, начнется подготовка реформ высшего образования. Церковь и религия отодвинутся на задний план. Справиться трудностями поможет умный подход и работоспособность.

Солнечное затмение 10 июня 2021

Произойдет также днем, но в 13:41 мск. Это время подойдет для освобождения от лишнего, подведения итогов, установления прочных связей, учебы, приобретения практических способностей. Не исключены перемены в начальном и среднем образовании, а также журналистике. Без труда преодолеть все преграды и решить сложные злободневные вопросы удастся молодым. А вот представителям госструктур придется нелегко.

Лунное затмение 19 ноября 2021

Можно будет наблюдать через две минуты после полудня. В этот период можно внести изменения в банковскую систему и экономические планы, решить вопросы с кредитами. Возникнет надежда на хорошее начало выхода из кризиса. Не исключены перемены в управлении государством – его основы могут быть пересмотрены, а на последующие 18 с половиной лет будут составлены новые планы в этом направлении.

Солнечное затмение 4 декабря 2021

Это ожидается в 10:33 мск. В это время влияние традиций и роль авторитетов станут менее значимыми. Окружающие события станут восприниматься более осознанно. Главным окажется реальное и материальное. Желательно подвести итоги и избавиться от ненужного. Есть вероятность с помощью преобразований выйти из кризиса, Возможны изменения, связанные с коммунальными услугами, строительством жилья, правилами пользования землей. Не исключены громкие скандалы – разоблачения влиятельных лиц, и некоторые провокации. Охрана границ может ослабиться, и население будет массово эмигрировать.

Ранее сообщалось, что последний месяц уходящего года будет щедр на яркие астрономические события. Одно из них – мощный звездопад, а другое – полное солнечное затмение, которое произойдет 14 декабря.