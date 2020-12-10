Образ водного объекта во сне может рассказать о многом

Не все люди запоминают свои сны. Однако те, кто после пробуждения могут воссоздать в памяти пригрезившиеся образы, нередко хотят узнать их толкование. Разберемся, что сулит сон, связанный с океаном.

Сонник Лоффа

Если человек в реальной жизни не умеет плавать, то океан во сне может говорить о каких-то страхах и переживаниях. Считается, что образ бескрайней водной глади несет в себе дурное предзнаменование. Также видение может означать борьбу с чем-то непреодолимым.

Сонник Миллера

Спокойный океан во сне говорит о том, что вы получите какие-то приятные новости в реальности. Если нетронутый штормом водный объект снится моряку, это означает следующее – плавание будет максимально удачным. Деловой человек, увидевший данный образ, может рассчитывать на успех в делах, а влюбленный юноша – на внимание со стороны объекта воздыхания.

Если во сне вы находитесь далеко от берега и слышите, как волны шумят за бортом – готовьтесь к неудачам на работе, а также конфликтам в семье.

Сон, в котором вы наблюдаете за волнами с берега, сулит победу в борьбе с недоброжелателями.

Пересыхание океана намекает на то, что в скором времени возникнут какие-то сложности.

Сонник мисс Хассе

Океан снится к славе и улучшению финансового состояния.

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