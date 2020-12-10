Победа Баку была одержана чужими руками

Сирийских боевиков заманивали в Азербайджан большими деньгами и обещанием спокойной службы, а потом бросили на передовую в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали выжившие в карабахском конфликте сирийцы.

Вербовкой боевиков в Сирии занимались представители Турции, поддерживающие местных повстанцев. Они предлагали отправиться в зарубежную командировку, обещая зарплату по 2000 долларов в месяц.

"Они сказали нам, что наша миссия будет состоять в том, чтобы служить в качестве часовых на границе – в качестве миротворцев",

– передает ВВС рассказ одного из сирийцев. По его словам, таких как он, набралось 1,5 – 2 тысячи человек. На военно-транспортных самолетах Турции их привезли в Азербайджан и сразу бросили на передовую в Карабахе.

По словам сирийцев, их просто отправили на убой. Им не давали средств защиты, не лечили раненых. Многие просто истекали кровью и умирали от ран, которые могли быть вылечены даже в полевых условиях, но к ним не присылали медиков.

Официально турецкие и азербайджанские власти отрицали присутствие сирийских наемников в Карабахе. Поэтому им не было до них дела после того, как они выполнили свою задачу – минимизировали потери армии Азербайджана, считает аналитик военного исследовательского центра CNA в Вашингтоне Майкл Кофман.

"Их использовали в качестве пушечного мяса",

– пояснила сотрудник американского Центра глобальной политики Элизабет Цуркова. По данным издания, выживших сирийцев потом собрали и отправили домой, не заплатив денег и отобрав личные вещи. Тех, кто пытался бунтовать, расстреляли, передает ВВС.

Противостояние Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострилось 27 сентября. Остановить кровопролитие удалось 10 ноября. В соответствии с соглашением об урегулировании Баку получил контроль над несколькими районами Карабаха. Власти Азербайджана назвали это своей победой.