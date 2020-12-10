Судебный процесс прошел без подсудимого

Украинский бизнесмен Ленур Ислямов признан виновным в организации энергетической блокады Крыма. Решением Верховного суда республики он приговорен к лишению свободы на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ноябре 2015 г. Крым оказался полностью обесточен после того, как были подорваны опоры ЛЭП, по которым электроэнергия подавалась на полуостров с территории Украины. По оценке суда, Ислямов имел непосредственное отношение к диверсии.

Ислямов имеет российское гражданство и прописку в Симферополе, но в 2014 г. он переехал на Украину. Приговор вынесен заочно, уточняет РИА "Новости".

По оценке "Крымэнерго", действия Ислямова нанесли ущерб на 1 млрд рублей. Его имущество в России еще раньше пустили с молотка.