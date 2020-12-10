Организатору энергоблокады Крыма вынесли приговор

Судебный процесс прошел без подсудимого

Украинский бизнесмен Ленур Ислямов признан виновным в организации энергетической блокады Крыма. Решением Верховного суда республики он приговорен к лишению свободы на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ноябре 2015 г. Крым оказался полностью обесточен после того, как были подорваны опоры ЛЭП, по которым электроэнергия подавалась на полуостров с территории Украины. По оценке суда, Ислямов имел непосредственное отношение к диверсии.

Ислямов имеет российское гражданство и прописку в Симферополе, но в 2014 г. он переехал на Украину. Приговор вынесен заочно, уточняет РИА "Новости".

По оценке "Крымэнерго", действия Ислямова нанесли ущерб на 1 млрд рублей. Его имущество в России еще раньше пустили с молотка.

Николай ВИКТОРОВ

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СТОП российский оккупант! Беларусь не ваша и никогда не будет вашей!
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В России запрещают говорить о том, что РФ плевала на международные нормы. За это будут сажать в тюрьму. Уголовный кодекс дополнили новшествами которые предусматривают 10 лет лишения свободы за заявления, что Крым принадлежит Украине.
За проект закона рос. Госдума проголосовала 2 декабря и его принял Совет Федераций, а 8 декабря на сайте питерского афериста путина было опубликовано, что он подписал его. В ст. 30 и 32 УК РФ внесены поправки и теперь за публичную поддержку Украины и заявления, что полуостров был незаконно аннексирован, на русских ждет уголовная ответственность.
Сцат аферисты.
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