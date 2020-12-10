Протестующие в Армении собираются пробиться в здание правительства

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Противники действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна просит полицию пустить из в здание правительства страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Уже несколько недель в Ереване продолжаются митинги за отставку Пашиняна из-за соглашения по Нагорному Карабаху. Оппозиция посчитала подобное решение капитуляцией Армении.
В четверг, 10 декабря в стране проходит очередное заседание кабинета министров. Протестующие заявили, что они хотят попасть в здание, что обсудить с Пашиняном сложившуюся ситуацию в стране, провоцировать столкновение они не намерены.
Стражи порядка преградили им путь, заявляя, что существует особый режим прохода в здание.
Ранее во время протестов задержали соперника Пашиняна.
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