Протестующие в Армении собираются пробиться в здание правительства

Они уверяют, что хотят только поговорить

Противники действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна просит полицию пустить из в здание правительства страны. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Уже несколько недель в Ереване продолжаются митинги за отставку Пашиняна из-за соглашения по Нагорному Карабаху. Оппозиция посчитала подобное решение капитуляцией Армении. 

В четверг, 10 декабря в стране проходит очередное заседание кабинета министров. Протестующие заявили, что они хотят попасть в здание, что обсудить с Пашиняном сложившуюся ситуацию в стране, провоцировать столкновение они не намерены. 

Стражи порядка преградили им путь, заявляя, что существует особый режим прохода в здание. 

Ранее во время протестов задержали соперника Пашиняна. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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