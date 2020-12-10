После Нового года на неоплаченные счета по ЖКХ вновь начнут начислять пени

Общая задолженность россиян за коммунальные услуги в 2021 г. заметно возрастет, поскольку граждане, которые сейчас не платят за ЖКХ, тем более не будут этого делать после повышения тарифов. Однако такая ситуация не продлится долго, считает экономист Виталий Калугин.

По его мнению, перед очередными выборами президента россиянам сделают подарок:

"Думаю, что где-то к 2024 году государство возьмет эти долги на себя",

– приводит URA.RU слова эксперта. Он убежден, что неплательщики как раз на это и рассчитывают.

Впрочем, специалист школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич скептически смотрит на такую перспективу. Он согласен, что у государства есть возможность избавить россиян от долгового бремени, но вряд ли оно проявит подобную щедрость.

Ранее стало известно, что в следующем году россиянам придется платить за квартиру и прочие коммунальные услуги в среднем на 4% больше, однако в каждом регионе будет проведен свой пересчет. При этом после Нового года с россиян вновь начнут взыскивать пени за просрочку платежей по ЖКУ.