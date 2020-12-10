Премьер призвал прекратить наживаться на россиянах

Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на продукты в ходе заседания правительства. По словам премьер-министра, ответственные за отрасль министерства не справились со своими обязанностями.

ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры недооценили риски повышения стоимости продуктов и утратили контроль над ситуацией, хотя инструменты для сдерживания цен у них есть, заявил Мишустин. Премьер возмутился:

"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и допустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию?"

Он также добавил, что торговые сети не должны наживаться на россиянах, когда формируют цены на продукты. Мишустин поручил министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли подготовить предложения по сдерживанию стоимости товаров.

Премьер подчеркнул, что сбой в работе необходимо устранить, раз на него обратил внимание президент. Он заключил, что сегодня проведет дополнительное совещание по этой теме, передает РИА "Новости".

Ранее Мишустин также упростил получение льгот и пособий для россиян.