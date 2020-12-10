"Почему допустили?": Мишустин нашел главных виновников роста цен на продукты

"Почему допустили?": Мишустин нашел главных виновников роста цен на продукты
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Премьер призвал прекратить наживаться на россиянах

Михаил Мишустин прокомментировал рост цен на продукты в ходе заседания правительства. По словам премьер-министра, ответственные за отрасль министерства не справились со своими обязанностями.

ФАС, МЭР, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры недооценили риски повышения стоимости продуктов и утратили контроль над ситуацией, хотя инструменты для сдерживания цен у них есть, заявил Мишустин. Премьер возмутился:

"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и допустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию?"

Он также добавил, что торговые сети не должны наживаться на россиянах, когда формируют цены на продукты. Мишустин поручил министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли подготовить предложения по сдерживанию стоимости товаров.

Премьер подчеркнул, что сбой в работе необходимо устранить, раз на него обратил внимание президент. Он заключил, что сегодня проведет дополнительное совещание по этой теме, передает РИА "Новости".

Ранее Мишустин также упростил получение льгот и пособий для россиян.

Карина СИРАЗОВА

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Гость
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оох откуда цены? ну блин,а как курс рубля ослаблять-а теперь кто виноват? опять кто то виноват
Гость
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Цены стоять ! Ать -два !
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