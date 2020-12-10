Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Россиянка выставила на продажу в интернет-сервисе "Авито" визитку президента России Владимира Путина, сделанную во время его службы на посту заместителя мэра Санкт-Петербурга по внешнеэкономическим связям.
Стоимость предмета составляет 550 тыс. рублей. Автор выставленного объявления утверждает, что готова предоставить максимальную скидку в 50 тысяч рублей от заявленной стоимости.
В тексте объявления заявляется, что визитка оригинальная. Документ сохранился в хорошем состоянии – лежал в кошельке еще с 2004 года.
Визитка выполнена в черно-белом фоне с гербом Северной столицы. Также указана контактная информация о самом Путине и данные о его должности – в первой половине 1990-х годов российский лидер занимал пост главы комитета по внешним связям городской мэрии.
Автор заявила, что в те времена работала сотрудницей в одной из компаний "его советника", передает РИА "Новости".
В 2009 году картину "Узор", выполненную Путиным, продали за 37 млн рублей. Сумма превысила легендарный "Черный квадрат" на 5 миллионов, проданный несколькими годами ранее. Российский лидер, занимавший в то время должность главы российского правительства, написал картину в стиле примитивизма, которая ушла с молотка за столь крупную сумму.
В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США