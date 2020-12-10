Земля погрузилась в облако плазмы после вспышки на Солнце

Специалисты предупредили о магнитных колебаниях

Первые за несколько лет геомагнитные возмущения накрыли Землю в ночь с 9 на 10 декабря. Они были вызваны вспышкой на солнце, из-за которой наша планета погрузилась в облако плазмы.

По словам специалистов, Земля будет находиться в солнечном веществе около суток. В это время усилится радиационная нагрузка на космические средства, а также колебания магнитного поля у поверхности планеты, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

А уже в начале следующей недели произойдут сразу два астрономических события – яркий звездопад и солнечное затмение.

Карина СИРАЗОВА

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