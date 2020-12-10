Власти некоторых республик, краев, областей, автономий и городов уже приняли окончательное решение

Названы регионы России, в которых 31 декабря стало выходным. Из них в 18-ти сделают дополнительный рабочий день 26-го числа, в одном и отрабатывать не придется, а в семи точно отдыхать в последний день года не станут.

Решение устроить выходной в четверг за счет субботы приняли в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Костромской, Курской, Мурманской, Орловской, Рязанской область, Саратовской, Томской и Ульяновской областей. А также Камчатского и Ставропольского краев, Крыма, Татарстана, Тувы и Чувашии.

Жители Волгоградской области будут отдыхать и 26, и 31 декабря. А в Башкирии, Калининградской, Ленинградской, Омской и Псковской областях, а также в Красноярском крае и республике Марий Эл последний день месяца и года останется рабочим.

Окончательного решения пока не приняли в пяти регионах. В Магаданской области могут дать 31 декабря выходной при условии согласия жителей. В Ненецком автономном округе ведет опрос населения, в Ярославской области проводится голосование.

Пока не знают, как поступить, в Ханты-Мансийском автономном округе. В Сахалинской области губернатор посоветовал работодателям устроить 31 декабря отдых сотрудникам, но письменного решения нет, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что первым регионом, где решили сделать 31 декабря выходным, стала Белгородская область. Там перенесли работу на 26-е.