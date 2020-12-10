Google и Amazon оштрафовали на 135 миллионов евро

Компании нарушили правила информирования пользователей

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала Google и Amazon на за несоблюдение законодательства по файлам cookie – отправляемым веб-сервером фрагментам данных, которые впоследствии хранятся на компьютере. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

По некоторым данным, компании размещали файлы cookie, предварительно не уведомив об этом пользователей и не получив их согласия. Кроме того, всплывающие баннеры как следует не разъясняли произведенные действия, хотя должны были сообщать о вышеупомянутых файлах.

Теперь Google и Amazon обязаны выплатить штраф в €100 млн и €35 млн. Компании также должны наладить систему в течение трех месяцев. Каждый день просрочки грозит им еще €100 тыс. штрафа.