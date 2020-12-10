Малькевич направил запрос в Роскомнадзор о проверке СМИ-иноагентов

Общественник уверен, что ряд медиа не соблюдают российский законы

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич обратился в Роскомнадзор с просьбой о проведении проверки СМИ-иноагентов на предмет соблюдения законодательства РФ. По словам журналиста, зарубежные медиа, финансируемые зарубежными государствами, пытаются проводить манипуляции над общественным сознанием населения.

Малькевич отметил, что указанные медиа создают напряженность внутри общества, пытаясь дискредитировать государственные органы. Особую опасность деятельность подобных ресурсов представляет из-за предстоящих выборов в Государственную думу.

Для понимания направленности смыслового содержания и идеологической политики подобных изданий, напомнил общественник, государство приняло решение о закреплении понятия "СМИ-иноагента" в федеральном законодательстве. Такие медиа обязаны проводить соответствующую маркировку на своих платформах, включая соцсети и видеохостинги.

По мнению журналиста, иноагенты нарушают действующее законодательство, что совершенно недопустимо. По этой причине Малькевич направил в Роскомнадзор просьбу о проведении проверки изданий, входящих в перечень иноагентов, на предмет соблюдения законодательства РФ, о чем общественник заявил в своем телеграм-канале.