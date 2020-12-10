Премьер Мишустин анонсировал изменения в законодательстве

Россияне смогут оформить пенсию в банках. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 10 декабря. По его мнению, это значительно упростит жизнь гражданам.

Сейчас, чтобы оформить пенсию или получить какие-либо государственные услуги, жителям РФ приходится сначала обращаться в многофункциональные центры (МФЦ), которые не всегда удобно расположены.

Новый законопроект, уже поступивший в Госдуму и одобренный депутатами в первом чтении, избавит граждан от посещения МФЦ и сбора различных справок.

"Можно будет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов",

– сообщил Мишустин, подчеркнув, что такой организацией могут стать банки и другие негосударственные структуры, обладающие соответствующими техническими возможностями.

Другим важным вопросом, который обсудил Мишустин с членами правительства, стало повышение цен на продукты в России. Накануне на эту проблему обратил внимание президент Владимир Путин.