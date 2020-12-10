В России вводят новый порядок оформления пенсии

В России вводят новый порядок оформления пенсии
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Премьер Мишустин анонсировал изменения в законодательстве

Россияне смогут оформить пенсию в банках. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 10 декабря. По его мнению, это значительно упростит жизнь гражданам.

Сейчас, чтобы оформить пенсию или получить какие-либо государственные услуги, жителям РФ приходится сначала обращаться в многофункциональные центры (МФЦ), которые не всегда удобно расположены.

Новый законопроект, уже поступивший в Госдуму и одобренный депутатами в первом чтении, избавит граждан от посещения МФЦ и сбора различных справок.

"Можно будет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов",

сообщил Мишустин, подчеркнув, что такой организацией могут стать банки и другие негосударственные структуры, обладающие соответствующими техническими возможностями.

Другим важным вопросом, который обсудил Мишустин с членами правительства, стало повышение цен на продукты в России. Накануне на эту проблему обратил внимание президент Владимир Путин.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Запуск российской космической ракеты довел американцев до нервного срыва

В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США

Россия и НАТО проведут первые за 10 лет совместные учения

Маневры пройдут около Пакистана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей