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Россияне смогут оформить пенсию в банках. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 10 декабря. По его мнению, это значительно упростит жизнь гражданам.
Сейчас, чтобы оформить пенсию или получить какие-либо государственные услуги, жителям РФ приходится сначала обращаться в многофункциональные центры (МФЦ), которые не всегда удобно расположены.
Новый законопроект, уже поступивший в Госдуму и одобренный депутатами в первом чтении, избавит граждан от посещения МФЦ и сбора различных справок.
"Можно будет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов",
– сообщил Мишустин, подчеркнув, что такой организацией могут стать банки и другие негосударственные структуры, обладающие соответствующими техническими возможностями.
Другим важным вопросом, который обсудил Мишустин с членами правительства, стало повышение цен на продукты в России. Накануне на эту проблему обратил внимание президент Владимир Путин.
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