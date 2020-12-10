Малькевич рассказал, кто помог вернуть Шугалея домой

Малькевич рассказал, кто помог вернуть Шугалея домой
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россиян отпустили в 14:27 по московскому времени

Незаконно удерживаемых социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана освободили из ливийской тюрьмы. Президент ФЗНЦ подтвердил информацию об их скором возвращении домой. Детали глава фонда раскрыл в своем телеграм-канале.

По его словам, россиян отпустили в 14:27 по московскому времени. Малькевич заявил, что для возвращения Шугалея фактически провели настоящую спецоперацию. Это случилось благодаря усилиям Минобороны и МИД РФ.

Глава ФЗНЦ отдельно поблагодарил Михаила Богданова, заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя президента по Ближнему востоку и странам Африки. Слова благодарности прозвучали и в адрес других людей и ведомств, занимавшихся вопросом спасения россиян. Остальные имена Малькевич пообещал назвать позже. 

Россияне прибыли в североафриканское государство в начале 2019 года. Они согласовали поездку с Правительством национального согласия и получили разрешение на проведение социологического исследования. В мае того же года Шугалея и Суэйфана похитили и заточили в частный изолятор "Митига". За 17 месяцев пленения им так и не предъявили официальных обвинений, либо условий освобождения россиян.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Алиев замахнулся на земли Армении

Азербайджанский лидер намекнул соседям, что они не смогут конкурировать с ними в военной силе

Путин запудрил мозги американцам – СМИ США

В Соединенных Штатах признали свой провал в информационной войне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей