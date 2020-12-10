Малькевич рассказал, кто помог вернуть Шугалея домой

Россиян отпустили в 14:27 по московскому времени

Незаконно удерживаемых социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана освободили из ливийской тюрьмы. Президент ФЗНЦ подтвердил информацию об их скором возвращении домой. Детали глава фонда раскрыл в своем телеграм-канале.

По его словам, россиян отпустили в 14:27 по московскому времени. Малькевич заявил, что для возвращения Шугалея фактически провели настоящую спецоперацию. Это случилось благодаря усилиям Минобороны и МИД РФ.

Глава ФЗНЦ отдельно поблагодарил Михаила Богданова, заместителя министра иностранных дел и спецпредставителя президента по Ближнему востоку и странам Африки. Слова благодарности прозвучали и в адрес других людей и ведомств, занимавшихся вопросом спасения россиян. Остальные имена Малькевич пообещал назвать позже.

Россияне прибыли в североафриканское государство в начале 2019 года. Они согласовали поездку с Правительством национального согласия и получили разрешение на проведение социологического исследования. В мае того же года Шугалея и Суэйфана похитили и заточили в частный изолятор "Митига". За 17 месяцев пленения им так и не предъявили официальных обвинений, либо условий освобождения россиян.