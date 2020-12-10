Эксперты предрекли продолжение роста цен на продукты

Никто не сможет остановить подорожание товаров

Пандемия сильно ударила по российской экономике, а значит и карману граждан. При этом на фоне кризиса резко возросла стоимость на важные продукты питания. Прогноз экспертов неутешительный – россиян и дальше ждет удорожание товаров.



На тяжелое положение дел обратили внимание в кабинете министров. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что власти стараются стабилизировать ситуацию. Однако по мнению эксперта Константина Селянина, их усилия ни к чему не приведут.

Экономист напомнил, что в первую очередь дорожают макароны, крупа и хлеб. Эти продукты являются основными в меню небогатых людей. В беседе с изданием URA.RU Селянин разъяснил, что стоимость этих товаров зависит от цены на пшеницу и другие продукты растениеводства.

При этом пшеницу в целом можно отнести к биржевым товарам – цены на нее меняются по аналогии со стоимостью бензина. За последнее время твердые сорта подорожали на целых 30%. Так что остановить рост стоимости на изготовляемые из нее продукты невозможно.

С тщетностью усилий кабинета министров согласен и другой эксперт Василий Колташов. При этом он добавил, что в ближайшее время не стоит бояться очень серьезного роста цен – торговые сети не будут задирать стоимость, так как "покупатель больше не потянет".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в 2021 году взлетят цены на свет и воду.В среднем коммуналка подорожает на 4%.